Diyabakır'da PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda şehit olan 3 asker için Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

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