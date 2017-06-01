Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle gögüs gögüse girdiği çatışmada şehit olan jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için tören düzenlendi.
Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlasında düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu.
Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Özer’in cenazesi Konya'ya, Uzman Çavuş Bayram'ın cenazesi Samsun’a, Uzman Onbaşı Sarı'nın naaşı Mersin'e uğurlandı.
ulusalkanal.com.tr
Diyabakır'da PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda şehit olan 3 asker için Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle gögüs gögüse girdiği çatışmada şehit olan jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için tören düzenlendi.