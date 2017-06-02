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Diyarbakır’da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Diyarbakır’da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

 Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerinin kırsalında, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilenler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe, Hani'nin Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen, Kocaköy'ün Şaklat ve Yazıköy ile Dicle'nin Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi mahalleleri ile mezralarında 30 Mayıs'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 11.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Etiketler; #diyarbakır #lice #hani #kocaköy #dicle
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