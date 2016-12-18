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Diyarbakır'da operasyon başlıyor: 7 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 7 köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da operasyon başlıyor: 7 köyde sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereği sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır pkk #pkk operasyon #diyarbakır terörle mücadele
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