Doğu Perinçek: Başkanlık geçmeyecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bakırköylü iş adamlarıyla buluştu. Perinçek'in gündeminde başkanlık sistemi tasarısı vardı, ''Göreceksiniz başkanlık sistemi meclisten ya da referandumdan geçmeyecek'' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da iş adamları ile buluştu.



Bakrıköy İşadamları Derneği'nin düzenlediği toplantıda Türkiye ekonomisi, Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve başkanlık sistemi tasarısı konuları ele alındı.



Vatan Partisi lideri Perinçek, başkanlık sisteminin hayata geçmeyeceğini vurgulayarak, "Küreselleşmenin bitiği bir ortamda ters bir akımı başkanlık sistemini Türkiye'ye dayatamaz. Türkiye'nin bir meclis geleneği var. Hele bu koşullarda çıkması mumküm değil. Bakın bir yandan milli seferberlik diyeceksiniz bir yandan da bombayı milletin kucağına bırakacaksınız. Göreceksiniz başkanlık sistemi tasarısı ne meclisten ne de referandumdan geçecek" dedi.



HABER- KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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