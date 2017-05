Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Iğdır'da konuştu. Perinçek "Iğdır’da bir Vatan kalesi kuracağız" dedi.

4 Haziran'da yapılacak olan Iğdır İl Genel Meclisi seçimleri öncesi Vatan Partisi Iğdır'da miting yaptı Mitinge Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de katılırken Vatan Partisi'nin İl Genel Meclisi adayları tanıtıldı.







Miting öncesi halk oyunları ekibi yerel dansları sergiledi.



Elektrik kesintisine tepki gösteren Vatan Partisi Iğdır İl Başkanı Ekrem Çatak, sorumlulara tepki gösterdi.



Ramazan ayının hayırlı geçmesi dilekleriyle söz başlayan Çatak, konuşmasında şunları söyledi:







"Doğu Perinçek, Ermeni soykırımı iddialarının yalan olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.



Ergenekon tertibini de bu parti yıktı. Turk ordusunu tutsak etmek dağıtmak istediler. Vatansever liderleri içeri attilar. Silivri duvarlarını bu partinin gençliği yıktı.



Bizim burdan baska gidecek yerimiz vatanımız yoktur. Vatanımıza sahip çıkalım. Bu ancak Vatan Partisi önderliğinde olur."



Çıtak'ın konuşmasının ardından Vatan Partisi'nin Iğdır İl Genel Meclisi adayları kürsüye çıktı.







İl Başkanı'nın konuşmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek alkışlar içinde kürsüye geldi.



Iğdır'daki seçimlerin önemine dikkat çeken Perinçek, "Iğdır'ımızda halkçı bir il genel meclisi oluşacak. Halka hizmet eden, özel çıkar peşinde koşmayan, yolsuzluğa yol açmayan, namuslu, dürüst bir il genel meclisi oluşuracağız. Millete hizmet eden bir il genel meclisi kuracağız." dedi.



Perinçek konuşmasında şunları söyledi:



“Değerli Iğdırlılıar, can, ciğerli, yürekli Iğdırlılar.



Hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.



Ramazan ayınız hayırlı mübarek olsun. Ramazan ayı nefsımizi terbiye ettiğimşz, bizi özel çıkarlardan, ihtiraslardan kurtaran ay. Bize dostluğu, kardeşliği, düşene el uzatmayı, dayanışmayı öüğreyen ay. O bakımdan Ramazan ayı istersiz ki 12 ay olsun. 12 ay birbirimizi sevelim, fakire fukaraya el uzatalım, kardeş olalım, bir olalım, diri olalım!







IĞDIR ABD PROJESİNİ YERLE BİR ETMENİN MERKEZİ



Bize soruyorlar. "Niçin Iğdır? Vatan Partisi niçin Iğdır'a bu kadar önem veriyor." Haritaya bakın. Iğdır Türkiye’nin Azerbaycana uzanan eli gönlü. Can Azarbaycan'la buradan el ele veriyoruz. Iğdır önemli çünkü buradan komşumuz İran'la beraber oluyoruz. Dahası var. Iğdır 'ipek yolu' üzerinde. Bu önemini düşman da biliyor. ABD dikkat ediniz Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Diyarbakır'ımız Batman'ımız üzerinden Iğdır'a Kars'a Ardahan'a kadar ikinci İsrail kurmak istiyor. 'Kürdistan' demiyorum. Kürt bizim kürdümüz. Kürdün ismini lekelemiyorum. Ama ABD'nin projesini görüyorsunuz. Silah veriyor. İncirlik'ten kalkan uçaklarla bölücü terörü desekliyor. Amaç komşularımızla aramıza girmek, ipek yolunu kesmek. Asya'ya Çin'e bağlayan ticaret yollarına kama gibi girmek.



Peki biz bu ABD projesini nasıl yerle bir edeceğiz. Iğdır bu ABD projesini yerle bir etmenin merkezi. Çürüteceğiz toprağın altına gömeceğiz bu projeyi. İkinci İsrail Devleti kurulmasına Iğdır’dan izin vermeyeceğiz!







'IĞDIR'DA BİRLEŞİRİZ TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRİRİZ'



Iğdır’da bir Vatan kalesi kuracağız. İl Genel Meclisi seçimleri bunun için bir fırsat. Vatan Partisi Türkiye'yi birleştiren parti. Iğdır’da birleşiriz Türkiye’yi birleştiririz. Sloganımız bu. Kardeşlerim, sizlere büyük görevler düşüyor. Çalışkan omuzlarınızda büyük sorumluluklar var. Bu seçimde Iğdır'da milletin birliğini sağlayarak Alevisiyle Caferisiyle Sünnisiyle birliği sağlayarak bütün dünyaya "bizi bölemezsiniz, bizi birbirimize düşüremezsiniz, bizi kardeşimizle düşman yapamazsınız, biz Iğdır'dan size meydan okuyoruz Ey Amerika ey İsrail” deriz! Sizin bizimle İran'ı karşı karşıya geirmenize izin vermeyeceğiz, İran bizim kardeşimiz, dostumuz. Serbest ticaret yapacağız, sınırları kaldıracağız.



Azerbaycan ile aramızdaki yolları kesemezsin ey Amerikan eşkıyası. Sana izin vermeyeceğiz.







Bu seçimin en önemli anlamı budur. Vatan Partisi bölge ülkelerinin birliği kardeşliği için büyük çaba içinde. Önder arkadaşlarımızla gittik Şam’da Sayın Beşar Esadla görüştük. ABD'nin terör ihracına karşı beraberliğimizi kalp kalbe, yürek yüreğe perçinledik. Irak’la görüşüyoruz. Temmuzda İran’ın resmi davetlisi olarak İran’a gidiyoruz.



Biz Suriye, İran, Irak, Azarneycan ile birlikte yaşamak zorundayız. Aramızda mayınlar, dikenli teller olmasın! Ticaret olsun, gönül bağı olsun. IŞID'lermiş, Bölücü terör örgüleriymiş, el ele kökünü kazıyalım.



Suriye'nin Irak'ın İran'ın Azarbeycan'ın toprak bütünlüğü hepimizim toprak bütünlüğüdür.



Türkiye'nin çarşılar şenlensin.



KARABAĞ'DAKİ İŞGAL SONA ERECEK



Türkiye'nin Rusya'yla olan anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında Vatan Partisi heyetlerinin çok önemli rolü oldu. Dedikki Erdoğan başka Türkiye Başka. Türkiye Rusya dost olmak zorunda. O çalışmalarımızın sonunda Türkiye Rusya işbirliği yoluna girdi. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz sizlere söz veriyoruz. Hele Azerbaycan'ımızla.







Vatan Partisinin bir tek programı var. Dağlık Karabağ'daki işgal sona erene kadar canımızla kanımızla Azarbeycanın yanındayız.



Ve size bir söz vermiştik. Ermeni soykırımı yalanını bitireceğiz. Bu yalandır. Biz vatanımızı savunduk. Bu yalanın kökünü kazıyacağız, cehennemin dibine yollayacağız. Sözümüzü tuttuk. Şimdi Ağrı Dağı şahit olsun sözümüze, burada Iğdır'ımızda halkçı bir il genel meclisi oluşacak. Halka hizmet eden, özel çıkar peşinde koşmayan, yolsuzluğa yol açmayan, namuslu, dürüst bir il genel meclisi oluşuracağız. Millete hizmet eden bir il genel meclisi kuracağız.



AKP GİDİCİ



Can Iğdırlılar. AKP iktidarının sonu geldi. Tüm dünyaya ilan ediyoruz. Göreceksiniz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Tayyip Erdoğan kazanamayacak. Millet meclisi seçiminde AKP çoğunluğu kazanamayacak. Halk oylamasının sonuçlarına bakın. Aldıkları oy %43 civarında. Bu oyla cumhurbaşkanlığı kazanılamaz.



Biz burada elektrik kesen bir belediye krmayacağız. Bütün partilere elektrik veren bir belediye olacak. Herkes özgürce konuşacak. Herkesi özgürleştiren bir halk yönetimi burada oluşturacağız.







Civar illerden gelen bütün otobüslerimiz yollarda kesildi. Operasyon var dendi. Askerlerimize polislerimize selam yolluyoruz. Gözleri keskin, elleri tetikte olsun. Otobüslerimiz buraya gelmesin ama askerimiz zafer kazansın, başarı kazansın.

Türkiye'de işsizlik artıyor, yoksulluk yayılıyor. Doğu bölgesine yatırım yok. Et Balık kurumları vardı, pamuk ekiyordunuz, pamuğunuzu işleyen Sümer Banklar vardı. Pamuk var mı Iğdır ovasında?. Eskiden Türkiye dünyada en büyük pamuk üreticilerindendi. Dünyanın en kaliteli en güzel pamuklarını sizler üretiyordunuz. Sümerbankalrda işmleniyrdu, dünyaya satılıyordu. Şimdi noldu. ABD geileri türkiyenin limanlarına pamuk getiriyor. Amerikan pamuğu giyiyoruz. Çünkü onlar çiftçileini destekliyor. O zaman noluyor o Amerikan pamukçusuyla bizim pamukçumuz rekabet edemiyr. Sonra bizim pamuk.umuzu suçluyorlar! Devlet desteklerini, gümrükleri kaldırdılar. Türkiye saman ithal eder oldu. Türkiye'nin yaylaalarında otlaklarında koyunlar sığırlar otlamıyor. Güney Amerikadan sığır getiriyru. Kenddi pamukçuluğumuzu hayvancılımğımızı bitirdik. Onun için AKP gidiyor!



Borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Borçlanarak bir evin çarkı döner mi? AKP iktidarı tarafından Türkiye borca batırıldı. Türkiye buna hayır diyor! Üretim ekonomisini kuracağız. Çiftçimizi hayvancımızı besicimizi üreticimizi destekleyeceğiz. Başka çaresi yok! Vatan Partisi üreten Türkiye için çalışmaktadır.



Vatan Partisi bu programı koyuyor. İşte şimdi bu programın uygulanacağı bir sürecin içine geldik. AKP gidiyor. Bizim bir hükümet seçeneği yaratmamız lazım. Vatan Partisi onu da üretiyor. Diyor ki Türkiye’nimn bütün vatanseverleri birleşelim ve bir hükümet seçeneği yaratalım.



Üç maddelik bir program öneriyoruz!



1- Vatanın bütünlüğü! Terörü bitireceğiz.

2- Üretim ekonomisi kuracağız!

3- Komşularla iş birliği yapacağız.



İşte böyle bir hükümet. Türkiye iki yıl içinde, içerisinde Vatan partisinin de ulunduğu bu hükümeti kuracak!



ulusalkanal.com.tr