Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Genelkurmay çatı davası"nda sanıklarının adliyeye götürülüş merasimine yönelik uygulamayı sert bir dille eleştirdi. Görüntülerin hem yargılamalara hem de Türk ordusunun itibarına zarar verdiğini belirten Perinçek, bir daha aynı durumun yaşanmaması için hükümeti uyardı.

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