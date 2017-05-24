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Doğu Perinçek: Sanıkların teşhir edilmesi Türkiye'nin devlet geleneğine yakışmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Genelkurmay çatı davası"nda sanıklarının adliyeye götürülüş merasimine yönelik uygulamayı sert bir dille eleştirdi. Görüntülerin hem yargılamalara hem de Türk ordusunun itibarına zarar verdiğini belirten Perinçek, bir daha aynı durumun yaşanmaması için hükümeti uyardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eleştirilerinin nedeni, FETÖ Genelkurmay Çatı Davası sanıklarının teşhir edilerek mahkeme salonuna götürülmesine ait görüntüler.

Perinçek, görüntüleri Ulusal Kanal Çıkış Yolu programında değerlendirdi.

Vatan Partisi lideri, kamuoyuna yansıyan görüntülerin yargılmalara da gölge düşürdüğü görüşünde.

Perinçek'e göre, sanıkların teşhir edilmesi Türk ordusunun imajına da zarar veriyor.

Perinçek, bir daha benzer görüntülerin yaşanmaması için hükümeti uyardı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #türkiye #fetö #genelkurmay
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