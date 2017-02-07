Doğu Perinçek'ten Devlet Bahçeli'ye cevap

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir" ifadelerine cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında referandumdaki 'evet' kararına dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.



DOĞU PERİNÇEK'TEN DEVLET BAHÇELİ'YE YANIT



Bahçeli'nin bu sözlerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten yanıt geldi.



Perinçek, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Şunu vurgulayarak belirtmek isterim. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de düşman değildir, bu toprakların Türkiye topraklarının insanlarıdır. 'Evet' ve 'hayır' diyenleri kamplaştıran pusulardan, kurşunlardan bahseden söylemlerden uzak durmalarını herkese tavsiye ederim.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir söylemden bahsetmektedir. 'Eğer Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmelidir' diye bir cümlesi var. Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar. Çünkü, sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in savunduğu siyasetlere gelmiştir.



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