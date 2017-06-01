Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde, Genel Kurmay Başkanlığına ait Cougar tipi helikopterin akşam saatlerinde düşmesi sonucu aralarında Şırnak Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu 13 kahraman askerimizi şehit vermemiz nedeniyle Genelkurmay Başkanlığına başsağlığı mesajı yolladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde, Genel Kurmay Başkanlığına ait Cougar tipi helikopterin akşam saatlerinde düşmesi sonucu aralarında Şırnak Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu 13 kahraman askerimizi şehit vermemiz nedeniyle Genelkurmay Başkanlığına başsağlığı mesajı yolladı.



Perinçek'in mesajı şu şekilde:



Sayın Orgeneral Hulusi Akar,

Genelkurmay Başkanı,



Dün Şırnak’ın Uludere İlçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde, Genel Kurmay Başkanlığına ait Cougar tipi helikopterin akşam saatlerinde düşmesi sonucu aralarında Şırnak Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu 13 askerimizi şehit verdik.



Kahraman askerlerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Şehitlerimizin ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve bütün milletimize başsağlığı dileriz.



Saygılarımla,



Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı



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