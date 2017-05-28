Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Atatürk zamanında üretici korunuyordu, ihracat vardı. Şimdi dışarıdan ithal ediyoruz. Sebebi 80 yılında ABD, Türkiye'ye küreselleşme dedikleri siyaseti dayattı. 'Sen üretmeyeceksin' dediler, 'Devleti küçülteceksin' dediler" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Iğdır ziyaretinin ikinci gününde Tuzluca ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, gündeme ilişkin değerledirmelerde bulundu.



Üretim ekonomisinin önemini vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Iğdır ovasında her şey var. Her şeyden önce çalışkan insanı var, akıllı insanları var. Güneş, su, toprak verimli ama politika yanlış. Bu güzel insanlara uyan doğru siyaset yok. Türkiye bundan 15 sene önce dünyadaki kendi sırtını giydiren, kendi unu, kendi şekeri, etiyle kendi karnını doyuran 6-7 ülkeden biriydi. Şimdi geldiğimiz nokta; su, toprak, insan duruyor ama Türkiye tarım ithalatı yapıyor. Hayvan ithal ediyor, tohum ithal ediyor, insan da ithal etmeye başladı" dedi.



Perinçek açıklamalarında, "Atatürk zamanında üretici korunuyordu, ihracat vardı. Şimdi dışarıdan ithal ediyoruz. Sebebi 80 yılında ABD, Türkiye'ye küreselleşme dedikleri siyaseti dayattı. 'Sen üretmeyeceksin' dediler, 'Devleti küçülteceksin' dediler. Tuzluca ve Iğdır ovası bu siyasetleri en kuvvetli gören illerimizden biridir. Biz Vatan Partisi olarak bu siyasetleri reddediyoruz. Üretim ekonomisi diyoruz! Iğdır ovasını tekrar pamuk ovası yapacağız. Vatan Partisi buraya sizden güç almaya, kuvvet toplamaya geldi. Sizin gücünüzle kazanacağız. ABD'nin gücüyle değil" ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gün içerisinde başka köyleri de ziyaret edecek.



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