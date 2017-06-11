Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kadıköy kitap fuarındaki imza gününe katıldı. Kitapları yoğun ilgi gören Perinçek'in gündeminde bölgesel gelişmeler vardı. Bölge ülkelerinin Amerika'ya karşı birleştiğini belirten Vatan Partisi lideri, muazzam bir Avrasya cephesi oluştuğunu söyledi.

Hem kitaplarını imzaladı, hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. En çarpıcı yorumu da Amerika için yapan Perinçek, "Amerika hapı yuttu. Bölgede bütün ülkeler birleşiyor" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kadıköy kitap fuarında okurlarıyla bir araya geldi.



Vatandaşların Perinçek'e ilgisi yoğundu... Vatan Partisi lideri her yaştan okuruyla sohbet etti.



Ziyaretçileri de vardı Vatan Partisi Liderinin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, imza masasına geldi.



Perinçek, nezaket ziyaretinde bulunan Hamzaçebiye imzalı bir kitabını hediye etti.



Kitaplarını imzalayan Perinçek, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.



Amerikan'ın bölgede kaybettiğini belirten Vatan Partisi Lideri, muazzam bir Avrasya cephesinin oluştuğunu söyledi.



Bu arada Kadıköy'deki kitap fuarının son günüydü.. 9 gün süren fuara ilgi yoğundu.



Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da fuara katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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