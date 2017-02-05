Doğubayazıt Belediye Başkanı tutuklandı

Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Başkan Yardımcısı Delal Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Ağrı, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özbay ve Tekdemir ile Belediye Meclis üyeleri M.E, Z.A.K, B.E, H.K. ve B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da 23 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında DBP'li Belediye Başkanı Özbay, Başkan Yardımcısı Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.