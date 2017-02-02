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Dolar ne kadar? (2 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Amerikan Merkez Bankası FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Amerika'da faizler sabit tutuldu ve artış yapılmadı. Bu karar Türkiye'deki döviz kurunu da etkiledi. 3, 75 seviyesinde güne başlayan dolar, 3,71 ile haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Dolar ne kadar? (2 Şubat dolar ve euro fiyatları)

Amerikan Merkez Bankası, yeni başkan Trump sonrası yaptığı ilk toplantıda faiz artırmama kararı aldı. Karar ,Türkiye'deki döviz kurunu da olumlu yönde etkiledi. 

Toplantı öncesi piyasalarda, FED'in dünyadaki dolarları geri çağırmak için faiz artırımı yapacağı konuşuluyordu. Faizlerin artması ile birlikte de dünya borsalarındaki yatırım fonlarının ABD'ye kayacağı ve böylece döviz kurlarının yeniden yükseleceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenenin aksine FED herhangi bir artışa gitmedi.  

Karar, kısa bir süre sonra piyasalarda etkisini gösterdi. 

Gün içinde hafif dalgalı bir seyirle 3,73 seviyesinin üzerine çıkan dolar, 3,74'ü ise geçmedi.

Güne 3,02 seviyelerinde başlayan avro da, 3,05 seviyesine yaklaştı...



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #FED #dolar kaç tl #dolar #Euro #Türk lirası #amerikan doları
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