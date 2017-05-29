Bankalararası piyasada dolar/TL 3,58'in üzerinde seyrediyor.

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere bazı piyasaların tatil olması nedeniyle bugün sakin seyir bekleniyor.



Geçen haftayı 3,55-3,60 bandında dalgalanarak geçiren dolar/TL yeni haftaya 3,58'in üzerinde başladı.



Euro 4 liranın üzerinde hareket ediyor.



Yurtiçinde piyasalar olası bir kabine revizyonunu izlemeye devam ediyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor./ntv