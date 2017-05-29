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Dolar ne kadar? (29 Mayıs dolar fiyatları)

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,58'in üzerinde seyrediyor.

Dolar ne kadar? (29 Mayıs dolar fiyatları)

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere bazı piyasaların tatil olması nedeniyle bugün sakin seyir bekleniyor. 

Geçen haftayı 3,55-3,60 bandında dalgalanarak geçiren dolar/TL yeni haftaya 3,58'in üzerinde başladı. 

Euro 4 liranın üzerinde hareket ediyor. 

Yurtiçinde piyasalar olası bir kabine revizyonunu izlemeye devam ediyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor./ntv

Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro
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