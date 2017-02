Down sendromlu gençlere aşçılık eğitimi

"Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi"yle down sendromlu gençlerin, 23 haftalık akademik eğitimin sonunda meslek edinmesi hedefleniyor

"Down Şefler Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi" kapsamında down sendromlu gençler aşçılık eğitimi alacak.

İstanbul Down Sendromu Derneği, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Tomurcuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Nuri Alço, Hazım Körmükçü, Nur Ertürk, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör Murat Şahin de katıldı.

İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, toplantıda, projeyi, 18 yaşından büyük down sendromlu gençleri mesleki istihdamla hayatın içinde tutmak için başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında gençlere 23 hafta boyunca eğitim verileceğini ifade eden Tuncay, şu bilgileri verdi:

"Projemiz, down sendromlu bireylerin mutfak yeteneklerini ve beslenme alışkanlıklarını geliştirerek, hayatlarını kimseye bağlı kalmadan sürdürebilmelerini ve sosyal hayatlarını daha renkli ve zengin bir hale getirmeyi hedefliyor. Proje bitiminde 'melek yüzler' hem sağlıklı bir beslenme ve basit mutfak becerileriyle kendi hayatlarında beslenme konusunda daha bağımsız ve yaratıcı hale gelecekler hem de hayatlarına yeni bir soluk katan, iş hayatına atılma heyecanını ve gururunu yaşayacaklar."

Tuncay, "down şefler"in bir otelin mutfağında alacakları eğitim sonucunda aşçılık mesleğini edinip, yüzde yüz iş garantisiyle yeni hayatlarına başlayacaklarını vurgulayarak, "Alışverişi, hijyen temizliğini, yemek hazırlama sürecini ve yemek sunumunu kapsayan bu eğitim eğlenceli, öğretici ve eğitici bir çalışma olacak. Ayrıca, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otelin sponsorluğunda, beraber yemek yapmak ve sohbet etmek için 2 haftada bir ünlülerle bir araya gelinecek. Derneğimizin tek hedefi, toplumun her kesimiyle birlikte hareket eden, yaşama kültürünü pekiştiren bir yapı olmak. İlk adımlarımızı attık." diye konuştu.



Eğitim sonunda tarif kitapçığı hazırlanacak

Tuncay, eğitim sonunda "Down Şeflerden Tarifler" kitapçığının hazırlanacağı ve kitap sayesinde başta down sendromlu bireyler ve aileleri olmak üzere tüm topluma sağlıklı ve temel beslenme rehberi sunulacağını dile getirdi.

Projeye destek veren sinema sanatçı Nuri Alço da "Sosyal sorumluluk projelerini hep destekliyorum. Bu proje, böyle güzel çocuklarımızın gelişmeleri için onlara faydalı olabilmek açısından güzel. Bu çocuklarımız sanatçılarla, ünlülerle beraber olmaktan mutlu oluyorlar. Bizim de yanlarında bulunmamız onlara bir destek oluyor. Böyle ortamlarda olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Yılmaz Vural da yemek yapmayı pek beceremediğini belirterek, "Böyle aktivitelerin içerisinde olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Ben derneği projeden dolayı kutluyorum. Her zaman yanınızda olacağım." ifadelerini kullandı.

Bu arada projenin tanıtımına katılan ünlüler, down sendromlu çocuklarla birlikte aşçı önlüğü giyerek basın mensuplarına poz verdi.