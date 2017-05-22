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Dugin: Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yeni bir Avrasya Üçgeni kurulmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Danışmanı Aleksandr Dugin, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yeni bir Avrasya Üçgeni kurulması gerektiğini söyledi. Dugin, Suriye'deki durumun ancak bu ülkeler tarafından çözülebileceğine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı Aleksandr Dugin, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.  

Dugin, Avrasya'da Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde bir birlik kurulması gerektiğini söyledi.

Dugin, gerçeklere dayanan Astana sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Rus danışman, Avrasya'da var olan bir birliğe bağlı kalmanın şart olmadığını da söyledi. Yeni bir stratejik ittifak kurulabileceğine de dikkat çekti.

Dugin, Avrasya'nın hızla büyüyen güçlerinden biri olan Azerbaycan'ın da bu ittifaka dahil edilebileceğini ifade etti.

HABER: DAMLA İNCE
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Putin #dugin #türkiye #rusya #iran #avrasya
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