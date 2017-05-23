"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Dünya devine büyük şok! Türkiye'de de benzer durum yaşanmıştı...

Polis, yasa dışı araç kiraladığı ve Uber uygulamasıyla para kazandığı tespit edilen 21 kişiyi yakaladı.

Dünya devine büyük şok! Türkiye'de de benzer durum yaşanmıştı...

Şirketin martta beş Uber sürücüsünün davasına destek olacağını açıklaması sonrasında, Asya'daki operasyonları yakından takip eden Hong Kong polisi, dün yapılan operasyonda 21 sürücüyü tutukladı.

Yaşları 21 ile 59 arasında değişen 20 erkek ve 1 kadın sürücü, yasadışı araç kiralamak ve yolcu sigortası olmadan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Habertürk'te yer alan habere göre polis şefi Lau Tat-fai, benzer durum yaşanırsa daha fazla tutuklama olabileceğini söylerken, Uber'e de Hong Kong yasalarına uygun araçlar ve sürücüleri işe alması gerekiğini hatırlattı.

Mart ayında yaşanan olayda 5 sürücünün her birine yaklaşık 1.300 dolar para ve ehliyetlerine bir yıl el koyma cezası verilmiş, ancak sürücülerin temyize gitmesi üzerine ceza ertelenmişti.

KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Uber, olay sonrasında agresif bir pazarlama kampanyası başlatarak, gazetelere ilan vermiş, rastgele seçilen müşterilerine uçak biletleri ve Manchester United formaları hediye etmişti.

Teknoloji şirketi, bu yılın başında düzenleyici kuruluşlardan gelen cezalar sonrasında Tayvan'dan çekilmişti. Geçen ay ise bir başka açıklama yaparak, Tayvan'daki hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE DE BENZER CEZALAR ALMIŞTI

Uber, daha önce Türkiye'de de benzer cezalar almıştı, ancak şirket hizmetlerini sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #uber uygulaması #uber uygulama #uber ceza #uber
banner863
Önceki Haber
İrfan Değirmenci'nin Doğan Holding davası ertelendi
Sonraki Haber
Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın savunması ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.