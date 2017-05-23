Polis, yasa dışı araç kiraladığı ve Uber uygulamasıyla para kazandığı tespit edilen 21 kişiyi yakaladı.

Şirketin martta beş Uber sürücüsünün davasına destek olacağını açıklaması sonrasında, Asya'daki operasyonları yakından takip eden Hong Kong polisi, dün yapılan operasyonda 21 sürücüyü tutukladı.



Yaşları 21 ile 59 arasında değişen 20 erkek ve 1 kadın sürücü, yasadışı araç kiralamak ve yolcu sigortası olmadan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Habertürk'te yer alan habere göre polis şefi Lau Tat-fai, benzer durum yaşanırsa daha fazla tutuklama olabileceğini söylerken, Uber'e de Hong Kong yasalarına uygun araçlar ve sürücüleri işe alması gerekiğini hatırlattı.



Mart ayında yaşanan olayda 5 sürücünün her birine yaklaşık 1.300 dolar para ve ehliyetlerine bir yıl el koyma cezası verilmiş, ancak sürücülerin temyize gitmesi üzerine ceza ertelenmişti.



KAMPANYA BAŞLATMIŞTI



Uber, olay sonrasında agresif bir pazarlama kampanyası başlatarak, gazetelere ilan vermiş, rastgele seçilen müşterilerine uçak biletleri ve Manchester United formaları hediye etmişti.



Teknoloji şirketi, bu yılın başında düzenleyici kuruluşlardan gelen cezalar sonrasında Tayvan'dan çekilmişti. Geçen ay ise bir başka açıklama yaparak, Tayvan'daki hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.



TÜRKİYE'DE DE BENZER CEZALAR ALMIŞTI



Uber, daha önce Türkiye'de de benzer cezalar almıştı, ancak şirket hizmetlerini sürdürüyor.