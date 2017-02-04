Dünyanın en büyük 3'üncü organizasyonu olan EXPO, 2021 yılında Hatay'da yapılacak. "Medeniyetler Bahçesi" adı ile düzenlenecek EXPO'da, şehrin güzellikleri, kardeşlik ortamı ve medeniyeti tanıtılacak. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO heyecanını Ulusal Kanal'a anlattı, yurttaşları Hatay'a davet etti.

Hatay bu günlerde farklı bir heyecan yaşıyor. Sebebi, EXPO 2021...



Dev fuar organizayonu için Avustralya ve Çin gibi ülkelerin önemli şehirleriyle yarışan Hatay, Antalya'nın ardından Expo'yu Türkiye'ye getiren ikinci şehir oldu.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO heyecanını Ulusal Kanal'a anlattı.



Savaş, fuarla birlikte hedeflerinide açıkladı.



Suriye'deki iç savaşın biran önce bitmesini isteyen Savaş, Hatay ekonomisinin bu durumdan etkilendiğini vurguladı.



Hatay Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin'de fuarla birlikte turizm, ticaret, çevre, gıda güvenliği ve sanayi gibi alanlara yatırım yapılacağını belirtti.



Çinçin, Fuarın ekonomiğe iyi yansıyacağını ve dünyada sadece Hatay'da yetişen 300 endemik bitkinin sanayi ile buluşacağını söyledi.



HABER: MESUT TÖRÜN- KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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