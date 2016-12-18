Durakoğlu: Mücadele için önümüzdeki 6 ay çok önemli

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri, Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemini tartıştı. Konferansta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, olası bir sistem değişikliğinin otokratik bir rejimin başlangıcı olacağını söyledi.

Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi İstanbul'da masaya yatırıldı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından düzenlenen konferansta İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan konuşmacı olarak katıldı.



"Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi Hakkında Bilmediklerimiz" başlıklı konferans, terör saldırılarında şehit olanlar anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.



Konferansta ilk sözü alan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için önümüzdeki 6 ayın çok önemli olduğunu söyledi.



Anayasa değişkliğinin gizli tartışılamayacağını berlirten Durakoğlu, üniversiteler, barolar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte değişikliğin tartışılması gerektiğini savundu.



Başkanlık sistemi hakkında da konuşan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, sistem ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin hedef aldığını aktardı.







Haber: Mesut Törün

Kamera: Bülent Ünal

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