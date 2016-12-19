Düzce'de FETÖ'den 11 iş adamı gözaltına alındı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 11 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.



Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında iş adamları gözaltına alındı.



Bu arada zanlılardan birisinin, Marmaris'ten Yunan adalarına kaçak olarak geçmeye çalışırken lüks bir yatta yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece "FETÖ'ye üye olmak"tan tutuklanan Muhammet Çakır ile soruşturma kapsamında aranan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) Başkanı Eyüp Çakır'ın babası Osman Çakır olduğu öğrenildi.