''Düzenleme dikta ve bölünme getirir''

Başkanlık Sistemi teklifinin açıklanmasıyla yurt genelinde konferans ve paneller de yoğunlaştı

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Kocaeli'nde Prof. Dr. Birgül Ayman ve Avukat Dilek Akagün Yılmaz'ın katıldığı panalede, teklif ile Meclis'in yasama ve denetleme yetkilerinin tamamen ortadan kaldıracağı uyarısı yapıldı.



AKP ve MHP'nin uzlaştığı başkanlık sisteminimi içeren anayasa değişikiliği teklifi Kocaeli’de Vatan Partisi, CKD, ADD, TGB’nin ortak düzenlediği panalede ele alındı.



Avukat Banu Yılmaz’ın yönettiği panelin açış konuşmasını yapan CKD Şube Başkanı Emine Olguntürk, Kayseri saldırısında sehit düşen askerlerimizi andı.



Panelde konuşan eski CHP milletvekili Avukat Dilek Akagün Yılmaz, girişimin diktatörlük ve bölünme getireceğine dikkat çekti.



Eski CHP milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ise anayasa girişimindeki önemli tehlikelere dikkat çekti.



Panelde, Türkiye’nin başkanlık ve anayasa girişimine geçit vermeyeceği vurgulandı.





ulusalkanal.com.tr