CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

e-YDS sınav giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM e-YDS sınav sonuç belgesi sorgulama

ÖSYM e-YDS sınav giriş belgelerini yayınlandı. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. e-YDS sınav sonuç belgesini haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz.

e-YDS sınav giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM e-YDS sınav sonuç belgesi sorgulama

e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilen e-YDS sınav giriş belgesini adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

İşte ÖSYM tarafından yapılan e-YDS sınavına ilişkin duyuru
 
e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

24 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00’de uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavına  (e-YDS 2016/12) başvuruda bulunan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmış olup adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #e-yds #e yds sınav giriş belgeleri #e yds sınav giriş yerleri #e yds giriş belgesi
banner863
Önceki Haber
Çankaya Belediyesi açıkladı: Suikastçi silahı içeri böyle sokmuş
Sonraki Haber
Kocaeli'de yarım ton yakıt denize sızdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.