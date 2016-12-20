e-YDS sınav giriş belgeleri yayınlandı! ÖSYM e-YDS sınav sonuç belgesi sorgulama

ÖSYM e-YDS sınav giriş belgelerini yayınlandı. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. e-YDS sınav sonuç belgesini haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz.

e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilen e-YDS sınav giriş belgesini adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.



İşte ÖSYM tarafından yapılan e-YDS sınavına ilişkin duyuru



e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



24 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00’de uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2016/12) başvuruda bulunan adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmış olup adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek.



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