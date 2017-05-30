ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
Mardin'de patlama!
Mardin'de patlama!
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

'Ebu Hanzala' kod adlı Bayancuk gözaltına alındı...

Terör örgütü IŞİD'in üst yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.

'Ebu Hanzala' kod adlı Bayancuk gözaltına alındı...

Terör örgütü IŞİD'in üst yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı. 

"TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİKLERİNİ YAPIYOR"

IŞİD'in Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi./Hürriyet

Etiketler; #ışid #terörle mücadele #ebu hanzala #Halis Bayancuk
banner863
Önceki Haber
Turizmciler İzmir’de bir araya geldi
Sonraki Haber
Kadir Demirel, İstanbul'da toprağa verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.