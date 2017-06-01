Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada halen görevde bulunan 7 astsubay gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 7 astsubay gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 astsubay, 6 subay ve 2'si jandarma olmak üzere 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Ankara, Hakkari, Ardahan, Şırnak ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 astsubay gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.



Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.