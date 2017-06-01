Bahçeli'den Şırnak'taki kazayla ilgili açıklama
Bahçeli'den Şırnak'taki kazayla ilgili açıklama
Erdoğan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Erdoğan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Araç sahiplerine çifte indirim...

Edirne'de FETÖ operasyonunda 7 astsubay gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada halen görevde bulunan 7 astsubay gözaltına alındı.

Edirne'de FETÖ operasyonunda 7 astsubay gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 7 astsubay gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 astsubay, 6 subay ve 2'si jandarma olmak üzere 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Ankara, Hakkari, Ardahan, Şırnak ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #astsubay #ankara #Hakkari #ardahan #şırnak #Balıkesir
banner863
Önceki Haber
Düşen helikopter neden alçaktan uçuyordu?
Sonraki Haber
Rusya: Türkiye'den domates alımına yönelik yasak en az üç yıl devam edecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.