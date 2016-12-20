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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla Datça açıklarında saat 09.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.03'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.03'te merkez üssü Ege Denizi'nde, Datça'nın 53 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #Datça #muğla #ege denizi
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