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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Çeşme ilçesi açıklarında, son iki günde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 187 yabancı uyruklu yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

 İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında son iki günde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 187 yabancı uyruklu yakalandı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Çiftlik Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik şişme bot tespit etti. 

Botu durduran ekipler, 16'sı Afganistan, 65'i Suriye uyruklu 81 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 81 kişi, sahil güvenlik botlarıyla Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ekipler, bugün yapılan kontrollerde ise Karaabdullah Burnu ile Ali Bostan Koyu açıklarında iki şişme bota müdahale etti. 

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 93'ü Suriye, 3'ü Eritre, 9'u Kongo ve 1'i Gine uyruklu 106 kişi yakalandı.

Çeşme İskelesi'ne getirilen ve gıda, battaniye, giysi yardımı yapılan yabancı uyrukluların işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi #yasa dışı #yasa dışı geçiş #Çeşme #açık #Deniz #yunan adası #yabancı uyruk
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