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Eğitimciler MEB'e seslendi: Tekrar gözden geçirin

Eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği”nin tekrar gözden geçirilmesini istedi. Çünkü, "Psikolojik danışma servisleri” kaldırıldı. Bu yönetmelikle öğrencilere ve ailelerine yönelik psikolojik danışma hizmeti verilmeyecek.

Eğitimciler MEB'e seslendi: Tekrar gözden geçirin

Rehber öğretmen gitti, yerine rehberlik geldi. Rehber öğretmenin psikolojik danışma görevi ise kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tartışma yaratan “rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğini” eğitimciler Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Rehber öğretmenler psikolojik danışman görevi de görüyordu.

Rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgilerinin tespiti, mesleki yönlendirme, verimli çalışma alışkanlığı geliştirme, eğitimle ilgili sorunların giderilmesi için psikolojik yardım hizmeti veriyordu.

Yeni yönetmelikle okullarda çocukları uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından inceleyen ve tanılama çalışması yapan psikologlar da kapsamdan çıkarıldı.

Rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 saatten 40’a çıkarıldı. Günlük çalışma saati ise 8 saat olarak belirlendi.

Eskiden rehber öğretmenlerin çalışma saatleri okul müdürlükleri tarafından düzenleniyordu.

Haber: Erdem Özdemir
Kamera: Akın Kara 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #meb #rehber öğretmeni #psikoloji
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