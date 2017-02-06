Ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

2017 ehliyet sınavının giriş belgeleri yayınlandı mı? 11 Şubat cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavı için heyecan üst seviyede. İşte ehliyet sınavı giriş belgesi alma ekranı ve tüm detayları... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

11 Şubat ehliyet sınavı için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ehliyet sınavı giriş belgeleri büyük merak konusu oldu. Peki Ehliyet sınavı için giriş belgelerini nereden alınır? İşte ehliyet sınavı ile ilgili tüm bilgiler



Cumartesi günü yapılacak olan Ehliyet sınavı için giriş belgeleri kayıtlı olunan sürücü kursundan kolaylıkla temin edebilirsiniz.



EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Sürücü adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de ehliyet sınav giriş belgelerinin nasıl ve nereden alınacağı. Adayların sınava gireceği yerler; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinin internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek ehliyet sınava giriş yerlerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.



2017 EHLİYET SINAV TARİHLERİ



2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 ( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 (saat 14.00)



2017 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR?



Ehliyet belgesi bedeli 2017 yılında zamlandı. Peki emniyet müdürlüğünden alınan sürücü belgesi bedeli ne kadar olacak? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor.



Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi.



Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor.



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