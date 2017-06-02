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Ehliyet ve pasaport başvurularında önemli gelişme! O saatler arasında...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı. Yeni uygulamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak

Ehliyet ve pasaport başvurularında önemli gelişme! O saatler arasında...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’den yapılan açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak.

Cumartesi günleri de saat 09.00-18.00 arasında pasaport ve tescil birimleri çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca, iki kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek için üçüncü kez randevu verilmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekecek./Hürriyet

Etiketler; #ehliyet #pasaport #Emniyet Genel Müdürlüğü #egm
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