Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den Yiğit Bulut açıklaması

"Yiğit Bulut, Varlık Fonunun başına getirilmemiştir. Fonun başına getirilmek, hukuki yeterliliğe sahip olan herkesin ne kadar hakkı ise Yiğit Bulut'un da fonun başına getirilmesi o kadar hakkıdır ve yeterli olduğuna da inanıyorum"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Rus uçağının kazaen Türk askerinin bulunduğu binayı vurması" ile ilgili olarak, "Hepimizi üzen bir vakadır. Hata sonucu olduğuna inandığım, El Bab'ta yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Rus uçağının kazaen Türk askerinin bulunduğu binayı vurması ve 3 askerin şehit olması" hakkında Zeybekci, "Hata sonucu olduğuna inandığım, El Bab'ta yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan resmi açıklamalarda, Rus uçağının Türk askerlerini yanlışlıkla vurduğunun belirtildiğini kaydeden Zeybekci, "Hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması, zayıf da olsa ihtimal dahilindedir." dedi.



"İhraç edilmişse emeklilik hakkını kaybeder"

"Emekliliği hak eden memurların KHK'larla atılması" ile ilgili bir soru üzerine Zeybekci, "Emekliliği hak etmek demek, emekli olmuş olmak demek değil. Emekli olduysa zaten ihraç onun için söz konusu değil ama emekli olmadıysa işlem devam ederken bile olsa, yeterli sebepleri varsa, ihraç edilmişse, emeklilik hakkını büyük bir ihtimalle kaybeder. Fakat bununla ilgili itiraz hakkıdır, her türlü kanuni yola başvurma hakkı da vardır." diye konuştu.



Varlık Fonuna ilişkin eleştirilere cevap

Nihat Zeybekci, bazı kamu kurumlarının Türkiye Varlık Fonuna devredilmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yapılan uygulama son derece hukukidir. Varlık Fonu denetime tabidir, fon doğrudan Başbakana bağlıdır. Başbakanın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Varlık Fonu aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonuna devredilen tüm kamu kurumları, KİT veya Sayıştay gibi bütün denetimlere tabidir, hiçbir şeyden asla ve asla muaf tutulmamıştır.

(Kendisinin cevap hakkı olmadığı için...) Yiğit Bulut, Varlık Fonunun başına getirilmemiştir. Varlık Fonunun başında olanlar bellidir, Başbakana bağlıdır. Fonun başında da Başbakan tarafından atanan Mehmet Bostan diye bir arkadaşımız vardır. Kaldı ki Yiğit Bulut'un Varlık Fonunun başına atanmasıyla ilgili hiçbir engel de yoktur. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak... Fonun başına getirilmek, hukuki yeterliliğe sahip olan herkesin ne kadar hakkı ise Yiğit Bulut'un da Varlık Fonunun başına getirilmesi o kadar hakkıdır ve yeterli olduğuna da inanıyorum."