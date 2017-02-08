Ekonomist Çetin Ünsalan’dan Varlık Fonu yorumu

"Varlık Fonu Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak." Bu ifadeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a ait. Arslan'ın bu ifadeleri Varlık Fonu'nun nasıl değerlendirileceği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar varlık fonunun mega projelere değil, üretime kaynak aktarması gerektiğini belirtti.

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