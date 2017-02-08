Ekonomist Çetin Ünsalan’dan Varlık Fonu yorumu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Varlık Fonu'nun ayrıntıları hakkında bilgi verdi.
Bakan Arslan, katıldığı bir televizyon programında, fonun Ulaştırma Bakanlığının yapacağı projelere kaynak yaratmak için kullanılacağını açıkladı.
Hükümetin Varlık Fonu'nun değerlendirme hedeflerine uzmanlarından itiraz geldi.
Uzmanlara göre fonun mega projelere para aktarılması ancak piyasanın kısa vadeli acil ihtiyacını karşılar.
Ekonomist Çetin Ünsalan, fonun kaynak aktaracağı projelerin üretim odaklı olması gerektiğini vurguladı.
ulusalkanal.com.tr
"Varlık Fonu Kanal İstanbul gibi dev projelere kaynak aktaracak." Bu ifadeler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a ait. Arslan'ın bu ifadeleri Varlık Fonu'nun nasıl değerlendirileceği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar varlık fonunun mega projelere değil, üretime kaynak aktarması gerektiğini belirtti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Varlık Fonu'nun ayrıntıları hakkında bilgi verdi.