El Bab'da şehitleri için tören düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit düşen 5 askerin naaşları, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine gönderildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine yollandı.



Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Türk bayraklarına sarılı naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı.



Cenazeleri askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirilen şehitler için tören düzenlendi.



Törene şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Yetkin Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Vekili Güray Acar ve diğer ilgililer katıldı.



Törenin ardından şehitlerin naaşları, askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.



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