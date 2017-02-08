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El Bab'da terör örgütü IŞİD saldırısı: 2 şehit, 15 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta terör örgütü IŞİD unsurları saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıda 2 askerin şehit, 15 askerin yaralı olduğu bildirildi.

El Bab'da terör örgütü IŞİD saldırısı: 2 şehit, 15 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta terör örgütü IŞİD unsurları saldırı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırıda 2 askerin şehit, 15 askerin yaralı olduğu bildirildi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

YARALI ASKERLERİN DURUMU AĞIR DEĞİL

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre yaralı askerlerinin durumunun ağır olmadığı öğrenildi

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #saldırı #ışid #el bab
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