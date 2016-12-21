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El Bab operasyonunda Türk askerine saldırı: 6 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda yaralanan 6 asker Türkiye’ye getirildi.

El Bab operasyonunda Türk askerine saldırı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı.

Yaralanan 6 asker, saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.

Burada 6 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu hem Kilis’te, hemde El-Bab bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu öğrenildi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #Fırat Kalkanı #el bab
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