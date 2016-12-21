El Bab operasyonunda Türk askerine saldırı: 6 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda yaralanan 6 asker Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı.



Yaralanan 6 asker, saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



Burada 6 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.



Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu hem Kilis’te, hemde El-Bab bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu öğrenildi.