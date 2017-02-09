El Bab şehitleri için tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 5 asker için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

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El Bab operasyonunda şehit olan 5 asker memleketine uğurlandı.



Şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuşlar Gökhan Kılıç ve Mahmut Uslu ile Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı.



Şehitlerin naaşları askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirildi. Burada şehitler için uğurlama töreni düzenlendi.



Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.



ulusalkanal.com.tr