El Bab şehitlerine veda

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan dört mehmetçik son yolculuklarına uğurlandı. Kahraman vatan evlatları, binlerce vatandaşın katıldığı törenlerle ebediyete uğurlandı.

Bordo beresinin üzerine konulduğu, Ay yıldızlı bayrağa sarlı naaşı, kahraman gibi karşılandı...



Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, El Bab'da IŞİD'ın saldırısında şehit olmuştu. İzmir'de tören yapıldı, Gaziemir Gülhane Camisi'nde cenaza namazı kılındı.





Fotoğraflar: Anadolu Ajansı



Bordo bereli şehit sloganlar eşliğinde ebediyet uğurlandı. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu "vatan sağolsun" dedi.







Tankçı Er Ömer Akkuş, Uzman Çavuş Mehmet Şahin ve Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal... Rus uçağının yanlış kordinasyon sonucu vurduğu binada şehit olmuşlardı. Vatanın kahraman evlatları da binlerce kişinin katıldığı törenlerle defnedildiler.







Kahramanmaraş iki şehidini uğurladı. Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Elbistan'a gönderildi. Şehidin Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba ocağından hellallik alındı.



Şehit, 1 ay önce IŞİD'ın saldırısından yara almadan kurtuşmuştu. Mehmetçik izin yaptıktan sonra tekrar silah arkadaşlarının yanına dönmüştü. Şehidin kardeşi Selim Şahin'de Kıbrıs'ta astsubay olarak görev yapıyor.







Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal içinse Andırın ilçesinde tören vardı.. Şehit, Diyarbakır'daki birliğinden operasyon için El Bab'a gitmişti.



Şehit kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.







Tankçı Er Ömer Akkuş da aynı saldırıra şehit olmuştu. Akkuş, memleketi Sakarya'ya uğurlandı. Şehit 1 ay önce izne gitmişti.