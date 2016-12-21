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El Bab'tan sonraki hedef ne?

"Akil tepenin alınmasıyla El-Bab kent merkezi Türk Odusunun kontrolü altına girdi" dedik. Peki Türkiye bundan sonra ne olacak. Fırat Kalkanı Harekatı nasıl devam edecek?

Türk Ordusu,  Amerikan-İsrail koridorunu bölen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Menbiç'le Afrin'in birleştiren kent olan El Bab'ta büyük oranda hakimiyet sağladı.

Harekat kapsamında stratejik öneme sahip El Bab'ı Halep'e bağlayan otoyol ile Akil Tepesi'nde kontrol sağlandı.

TSK, IŞİD'in elindeki önemli silahları imha etti.  

Peki, Türkiye'nin El Bab'tan sonraki hedefi ne?

ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş'a göre, Türkiye Amerikan İsrail koridorunu tamamen kestikten sonra hakim olduğu noktaları Suriye Ordusu'na devretmeli.

HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #el bab
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