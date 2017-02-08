El Bab'tan mektup var!

El Bab'ta Vatan Savaşı veren Mehmetçik, kendilerine mektup yazan ilkokul öğrencilerine mektup gönderdi. Mektuplarda birlik ve beraberlik vurgusu yapan mehmetçikler, öğrencilere teşekkür etti.

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İzmir Osman Gazi İlkokulu öğrencileri "vatan savaşı" veren Mehmetçik'e destek olmak amacıyla yazdıkları mektup, şiir ve çizdikleri resimleri El Bab'a yolladı.



Minik öğrencilerin yazdıkları, Mehmetçik'e büyük moral kaynağı oldu.



Mektuplar karşısında çok duygulanan ve onlara teşekkür etmek isteyen Suriye'deki askerler de öğrencilere cevap yazdı.



Askerlerden gelen mektuplarda "El Bab'tan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bize çok moral verdiniz, çok mutlu ettiniz. İnşallah ülkemiz daha güvenli, daha mutlu, daha güzel günlere kavuşacaktır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz." ifadeleri yer aldı.



Bir diğer mektupta da birlik beraberlik vurgusu yapıldı.



Mektupların hazırlanmasında öğrencilerine destek olan öğretmen Gerçek Güvercin, askerlerin en çok morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu düşündükleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.



Mehmetçik'ten gelen yanıt karşısında öğrenciler oldukça sevindi.









ulusalkanal.com.tr