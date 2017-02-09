El Kaide'nin üst düzey ismi Ebu Hani el-Masri öldürüldü

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, Suriye'nin İdlib kentinde aralarında üst düzey bir El Kaide liderinin de bulunduğu 11 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD, Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında bu ay içinde düzenlediği hava saldırılarında, Usame Bin Ladin'in eski bir müttefikinin de aralarında bulunduğu 11 El Kaide üyesini öldürdüğünü açıkladı.



Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, 3 Şubat'ta düzenlenen tek hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 4 Şubat'taki ikinci saldırıda ise El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'le yakın bağlantıları bulunan Ebu Hani el-Masri'nin öldürüldüğünü duyurdu.



El-Masri'nin 1980 ve 1990'lı yıllarda Afganistan'daki El Kaide kamplarını kurup yönettiği belirtiliyor.



El-Masri'nin 2011 yılında ABD'nin operasyonuyla öldürülen Bin Ladin yerine El Kaide'nin başına geçen Eymen el-Zevahiri'yle yakın bağlantıları olduğu biliniyor.