Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Berilgen, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Berilgen hayatını kaybetti. Saldırgan Sercan Gök ise intihar girişiminde bulundu. Prof. Dr Berilgen ve saldırgan Gök, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Said Berilgen, makamında saldırıya uğradı.



Medikal sağlık ürünleri sahibi Serkan Gök, Berilgen'in hastanedeki makam odasına girerek önce sözlü ardından silahlı saldırıda bulundu.



Prof. Dr. Mehmet Berilgen, vücuduna aldığı 3 kurşun ile ağır yaralandı. Saldırgan Gök ise kafasına dayadığı silah ile intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Berilgen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Medikal şirketi sahibi saldırgan Sercan Gök'ün hastaneden alacağının olduğu ve birkaç gün öncede hastaneye giderek Başhekim Mehmet Berilgen ile konuştuğu iddia edildi. Gök'ün şirketine haciz geldiği ve zor durumda olduğu kaydedildi.



1967 doğumlu Prof. Dr. Mehmet Said Berilgen, 2012 yılında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim görevine getirilmişti.



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