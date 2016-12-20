Emekli Albay Atilla Uğur yine uyardı: Uyuyan hücrelerine dikkat

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Ankara'da Rus Büyükelçi Karlov'un ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı değerlendirdi.



Ulusal Kanal'da Gülgûn Feyman Budak'ın sunduğu Nasıl Yani programına bağlanan Atilla Uğur, "FETÖ'nün uyuyan hücrelerine dikkat etmek lazım gerekiyor" uyarısında bulundu.



Uğur, "Devlet kurumlarının milli bürokrasi ile yeniden yapılandırılması şarttır" dedi.



"SANSASYONEL SUİKASTLAR YAPILABİLİR"



Geçtiğimiz kasım ayında Aydınlık gazetesine konuşan Atilla Uğur, "Yakın zamanda Türkiye’de sansasyonel suikastlar yapılabilir. CIA yüzde yüz yapacaktır. Türkiye’yi karıştırmak için yapacaklardır. 100 yıllık bir hazırlıkları var, birden bire ABD bundan vazgeçmez şüpheniz olmasın. Ama moralimizi bozmaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.





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