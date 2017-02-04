Emekli memur hayatta değilse dul ve yetimleri ek ikramiyeyi alabilecek

Ek ikramiyelerin verilmesinde yeni kurallar belirlendi. Buna göre, emekli memur hayatta ise kendileri, hayatta değilse dul ve yetimleri yani yasal varisleri ek ikramiyeyi alabilecek. İki taksit halinde ödenecek ek ikramiyelerin 7500 liraya kadar olan kısmı başvurudan sonraki ilk üç ay içerisinde yapacak.

30 yıldan fazla çalışması olan ancak 30 yıl üzerinden ikramiye alan memur emeklileri için yasal süreç resmen başladı. 1 yıl içinde başvuru yapanlar, emekli oldukları yılaa göre ikramiye alacaklar. Ek ikramiyeler iki taksit halinde ödenecek. 7500 liraya kadar olan ikramiye ödemesi başvurudan sonraki ilk üç ay içerisinde yapacak. Örneğin; bugün başvuru yapanlar en geç Nisan ayı sonuna kadar para alacak.



7 OCAK'TAN İTİBAREN



Emekli memurların hayatta olanı da vefat edeni de var. Ancak bu hak baki. Bir başka deyişle 7 Ocak 2015'ten önce kamu kurumlarmda 30 yüdan fazla çalışması olan herkes eksik ikramiyesini alacak. Memur emeklisi hayatta değilse yasal varisleri bu ikramiye farkını alacak. Dul eş, yetim kız ya da yetim erkek Sosyal Güvenik Kurumu'na (SGK) anne veya babasının hakkını almak için başvuru yaparsa para belirtilen hesaba yatacak.



HESAP NASIL YAPILIR?



Farklar hesaplanırken memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınacak. Hak sahiplerinin mirasçıları için de 1 yıl süre var. Başvuruları bulunduğunuz yerdeki SGK'ya gidip dilekçe vererek yapabilirsiniz. Dilekçenin nasıl yazılabileceğiyle ilgili örneği de haberimizde bulabilirsiniz.



KİME, NE KADAR YATACAK?



TEK VARİS DUL EŞ İSE



Kanuni mirasçılara yatacak paranın da bir oranı var. Bu oran mirasçı sayısına göre değişiyor. Yani kanuni mirasçılar veraset ilamındaki hisseleri oranında ek ikramiyeden faydalanabilecek. Örneğin; vefat eden emekli memur 10 bin liralık bir ek ikramiye hak etmişse ve tek mirasçı dul eş ise paranın tamamı bu kişiye ödenecek. Dul eş ve 1 yetim çocuk varsa 2500'ü eşe, 7500 lirası çocuğa kalacak.



İKİ YETİMİ VARSA...



Dul eşle birlikte iki yetim çocuğun olması halinde eşin hissesi ikramiyenin yüzde 25'i yani 2500 lira olacak. Çocuklara ise tutarın yüzde 75'i olan 7500 lira ödenecek. Her bir çocuk başına düşecek para da 3750 lira olacak. Bir dul eş ve 3 yetim çocuk varsa bu durumda eş yine paranın yüzde 25'i olan 2500 lirayı alırken, 7500 lira üç çocuk arasında eşit paylaştırılacak. Çocuk başına 2500 lira ek ikramiye düşecek.



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