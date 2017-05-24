Eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Necati Özgen TSK’nın doğrudan harekete geçmesini ve Suriye’deki PKK/PYD oluşumuna müdahale etmesini istedi.

Emekli Orgeneral Necati Özgen Aydınlık’a Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle oluşturulan PKK/PYD bölgesini değerlendirdi. Artık eski savunma konseptinin değiştiğini ve en iyi savunmanın taarruz olduğunu vurgulayan Özgen, Suriye’de de aynı yöntemin izlenmesinin iyice zorunluluk haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin Irak’ta Barzani’nin bağımsızlık ilanına mani olması gerektiğini kaydeden Özgen, “Bir diğer kon da Suriye. ABD’nin Irak’ta yaptığını Suriye’de de yapması mutlaka önlenmelidir. Türkiye ile Suriye arasında 900 kilometreden fazla sınır var. ABD Suriye sınırımızda PKK/PYD ile bir devletçik kurmaya kalkarsa bu Türkiye sınırlarının da değişmesine yol açar. ABD ve Avrupa bunu zorlar. Bu nedenle acilen önlem alınmalıdır” dedi.



MÜDAHALE TSK İLE YAPILMALI



Kendisinin uzun yıllar görev yaptığını, araziyi ve bölgenin yapısını iyi bildiğini belirten Özgen şu görüşleri savundu:



“Suriye sınırında yapılacak müdahaleler doğrudan Türk Ordusu ile yapılmalıdır. ÖSO ile uğraşmak doğru bir tutum değil. Sınırlarımızda her türlü hazırlık yapılmalı, yeterli birlik kaydırılmalı ve TSK, Özel Kuvvetler doğrudan devreye girmelidir. İlk aşamada Münbiç PKK/PYD’den temizlenmelidir. Türkiye kararlı olursa kimse müdahale edemez. Sözkonusu olan Türkiye’nin güvenliği ve egemenliğidir.”



ZAMAN DARALIYOR



Suriye’de PKK/PYD yapılanmasına karşı müdahalede zamanın daraldığını ifade eden Özgen, “Vakit geçirmeden harekete geçilmelidir. Geç kalınması Türkiye’nin güvenliğini ve egemenliğini tehlikeye sokar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını tehlikeye sokar” diye konuştu.



SURİYE İKNA EDİLMELİ



ABD’den hiçbir umut olmadığının altını çizen emekli Orgeneral Necati Özgen şunları söyledi:



“ABD Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermiyor. Tam tersine tehdit ediyor. ABD dost gibi değil, düşmanca davranıyor. Türkiye kararlı olursa ABD hiçbir şey yapamaz. Ama Türkiye tereddütlü davranırsa küstahlaşır.”



Özgen ayrıca Suriye ile de mutlaka temasa geçilmesini isteyerek, “Suriye ile de mutlaka temasa geçilmeli ve yapacağımız müdahalenin Suriye’nin topraklarını işgal amacı taşımadığı anlatılmalıdır. Suriye ile birlikte hareket etmenin yolları aranmalıdır” dedi.



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