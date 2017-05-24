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Emniyet Genel Müdürlüğü ATAK helikopter alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ATAK helikopter alıyor. Türk Havacılık ve Uzak Sanayii ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlamaya göre ilk etapta 6 sonrasında 3 ATAK helikopteri Emniyet için üretilecek. Helikopterlerde, TSK’ya satılan ATAK helikopterlerindeki tüm sistemler yer alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ATAK helikopter alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü de ATAK helikopter alımı için düğmeye bastı.

Milliyet Gazetesi'nden Tolga Şardan'ın haberine göre, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında bir planlama yapıldı.

Plana göre Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk etapta 6, sonrasında 3 olmak üzere toplam 9 ATAK helikopter üretip teslim edilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı üzerinden yapılacak alımdan sonra kurumu yaklaşık 540 milyon dolar ödeme yapılacak.

Helikopterlerde, TSK’ya satılan ATAK helikopterlerindeki tüm sistemler yer alacak. ATAK helikopterleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın helikopterle uçuşlarında da uçuş güvenliğini sağlayacak.

Yeni nesil ATAK helikopterleri aynı zamanda polis ve jandarmanın yürüttüğü terör operasyonlarında da görev yapacak. ATAK helikopterlerinin bir yıl içinde Emniyet’e teslim edilmesi ön görülüyor. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Emniyet Genel Müdürlüğü #atak
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