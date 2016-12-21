Emniyet'ten 'plaka' Uyarısı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 23 ve 131’inci maddelerinde yapılan değişikliğin, vatandaşa doğru bir şekilde anlatılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı olarak yapılan açıklamada, "Yeni yönetmeliğe göre, araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 lira idari para cezası verilecek.



Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para cezası verilecek.



Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakasını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 TL idari para cezası verilecek ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 lira idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek.



Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204 üncü maddesiyle düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak. KHK’nın 21 inci maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesine eklenen fıkraya göre; basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin lira idari para cezası verilir.



Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204 üncü maddesiyle düzenlenen resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak. atandaşlarımızın cezaya maruz kalmamaları için hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.