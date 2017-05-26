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"Emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası yok"

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arasında olduğu sanıklar hakkındaki iddianame, mahkemece kabul edildi.

"Emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası yok"

Gaziantep'te Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında 5.  Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik hazırlanan iddianamede  tutuklu sanıklardan dönemin lojistik ikmal subayı eski yüzbaşı İrfan Mızrak'ın,  "16 temmuz 2016 itibarıyla ordu yönetime el koymuştur, emri dinlemeyen ölür, bu  işin şakası yoktur." sözlerine yer verildi. 
 
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele  Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay  Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, 31'i tutuklu 42 sanık hakkında  hazırlanan 336 sayfalık iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
42 klasörden oluşan dosyada aralarında dönemin tugay komutanı eski  tuğgeneral Murat Soysal'ın da yer aldığı 36 sanık hakkında, "Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık  hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep  edildi.
 
Tugayda görevli yaklaşık 300 kişinin ifadesine başvurulduğuna  değinilen iddianamede, darbe girişimi gecesi saat 22.30'da sözde "sıkı yönetim"  emrinin geldiği, tugay komutanının il dışında olduğu ve dönemin kurmay başkanı  tutuklu sanık Hakan Çınar'ın tüm personeli mesaiye çağırdığı aktarıldı.
   
Cobra helikopter ve 8 tank hazırlandı
 
Aynı gece birlik komutanları ile toplantı yapıldığı ve şehrin haritası  açılarak valilik, belediyeler, havalimanı, askeri lojmanlar ve kritik kavşaklarda  tank ve piyade tabur komutanlıklarının görevlendirildiği belirtilen iddianamede,  bir Cobra helikopter, 8 tank, 6 ünimot tipi askeri araç, 5'i otobüs olmak üzere 6  sivil araç ve mayına dayanıklı askeri aracın hazırlandığı ayrıca mühimmat  konulduğu, askerlerin kamuflajlı hazır bekletildiği ve 3 bin ekmek ile yemek  hazırlandığı bilgisine yer verildi.
 
Sanık ve tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, tutuklu sanık  dönemin lojistik ikmal subayı eski yüzbaşı İrfan Mızrak'ın, "16 temmuz 2016  itibariyle ordu yönetime el koymuştur emri dinlemeyen ölür, bu işin şakası  yoktur. Birazdan dışarıya çıkacağız bizi ne tehlikeler bekliyor bilmiyoruz.  Haberlere bakmayın bunlar yalandır. Ben gelen sıralı emirlere bakarım emir komuta  bendedir ben ne diyorsam o dur." dediğine dikkat çekildi.
 
Sözde sıkıyönetim mesajının ast birliklere saat 23.23'te gönderildiği  hatırlatılan iddianamede, "Başbakan'ın televizyon kanallarına bağlanarak eylemin  bir askeri kalkışma hareketi olduğunu açıkça beyan etmesi sonrası içeriği malum  olan sözde sıkıyönetim direktifinin ast birlik ve şube müdürlüklerine  yayınlanmasının şüphelilerin kastını açıkça ortaya koyduğu, darbeye kalkışma  hareketine iştirak iradesi içinde hareket ettiği anlaşılmaktadır." denildi.
 
İddianamede, "Darbeye kalkışma hareketi kapsamında tugayda birliklerin  Gaziantep şehir haritası üzerinde belirlediği noktaları kontrol altına almak  üzere harekete geçtiğinde, tugayın iç güvenliğini muhafaza etmek adına yeni nöbet  listesi planladığı darbeye kalkışmanın ülke çapında başarısızlığa uğraması  üzerine tugay dışına askeri hareketlilik gerçekleşmediğinden yeni nöbet  listelerinin uygulamaya geçirilemediği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
"İki il mi verilmiş"
 
Eski harekat merkezi vardiya amiri, tutuksuz sanık Alpaslan  Kahraman'ın da iddianameye giren ifadesinde saat 22.00 sıralarında sözde "Harekat  Yıldırım Emri" yazılı mesaj aldığını, saat 23.00 sıralarında eski Tugay Komutanı  Tuğgeneral Soysal'a ulaştığını kaydetti.
 
Sözde sıkı yönetim listesinde Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu olduğunu  söylediğini, bunun üzerine Soysal'ın da "İki il mi verilmiş?" diye sorduğunu,  hatta bazı illere kimin görevlendirildiğini öğrenmeye çalıştığı ve görüşmenin bu  şekilde sonlandığını söylediği aktarıldı.
 
Eski istihbarat astsubay tutuklu sanık Osman Tutdu ise toplantıdaki en  düşük rütbeye sahip olduğu için harita üzerindeki işaretlemeleri kendisinin  yaptığını anlattı.
 
Tutdu, iddianameye göre, "Dönemin kurmay başkanı Çınar, olası bir  kışla dışına harekatta mevcut nöbetçilerin yerine geçen personelin belirlenmesini  istedi. Şu anki nöbet durumu geçerlidir ancak emir verirsek yeni hazırlanan nöbet  listesine geçilecek' dedi." şeklinde beyanda bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #gaziantep #Fetullahçı Terör  Örgütü #5. Zırhlı Tugay Komutanlığı
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