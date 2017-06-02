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Enes Kanter'in babası, FETÖ'den gözaltına alındı

İSTANBUL Polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ'cü Enes Kanter'in babasını Prof. Dr. Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.

Enes Kanter'in babası, FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bu sabah farklı illerde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'cü Enes Kanter'in babasının da olduğu öğrenildi.

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda emekli olan Prof. Dr. Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter'in Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Enes Kanter #fetö #gözaltı
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