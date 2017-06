Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kriptosu çözülen ByLock yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ davalarının görüldüğü ağır ceza mahkemelerine gönderildi. Yazışmalarda örgüt üyelerinin çözülmeyi engellemek için yalan rüyalarla yaptıkları propaganda çalışmalarına Hazreti Muhammed'i alet ettikleri, sosyal medyadan FETÖ'ye bağlığını dile getiren NBA basketbolcusu Kanter'in All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerine talimat verildiği tespit edildi. ByLock yazışmalarında, "Allah Resulü buyurdular ki haşir meydanında sizi (FETÖ üyelerini) almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak. Tweet at, Facebook ve Instagramda paylaş, oyunu kullan, Enes Allstar olsun. Her RT bir oy. Abi destek olunabilir mi" ifadeleri yer aldı.