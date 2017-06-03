İstanbul Polisi, FETÖ soruşturması kapsamında, basketbolcu Enes Kanter'in babasını Prof.Dr.Mehmet Kanter'i gözaltına aldı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, FETÖ'cü Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in FETÖ'nün Tekirdağ'daki akademik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Kanter'in Namık Kemal Üniversitesi içerisinde FETÖ bağlantılı yapılanma için çalıştığı iddia ediliyor.



17-25 ARALIK SONRASI



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün Namık Kemal Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında bazı akademisyenlerle birlikte basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de gözaltına alınmıştı. Mehmet Kanter'in gözaltına alınma gerekçesini oluşturan suçlamaların detayları da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Kanter, 17-25 Aralık sürecinden sonra 'misafir öğretim üyesi' olarak Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi'nde görevlendirildi.



"FETÖ İÇİN ÇALIŞTI" İDDAİSI



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesine göre Kanter bu süreçte FETÖ'nün üniversite ve akademisyenler yapısının kuvvetlendirip genişletmek için çalıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Kanter'in 'yetiştirdiği' iddia edilen Doç. C.A ile birlikte Tekirdağ'daki akademik FETÖ yapılanması için çalışmakla suçlanan Kanter'in sorgusunun bugün başlaması bekleniyor.



ulusalkanal.com.tr