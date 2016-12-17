Er Hasan İlhan'ın Denizli'deki baba ocağında yas var

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Komando Er Hasan İlhan'ın (20), Denizli'deki babaevine acı haber ulaştı.

0 0 0 0

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Süleyman ile anne Hanife İlhan'a acı haberi, sağlık ekipleri eşliğinde Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan ile Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk verdi.



Sokağa Türk bayrakları asılırken, olayı duyan çok sayıda vatandaş şehitin baba ocağına akın etti.



Şehit Er İlhan'ın 8 ay önce askere gittiği, askerliği çok sevdiği ve terhisinden sonra da asker olarak görev yapmak istediği kaydedildi. AA