Er Kenan Döngel'in cenazesi memleketi Sinop'a getirildi

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen istihkam er Kenan Döngel'in naaşı, memleketi Sinop'a getirildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki törenin ardından karayolu ile Sinop'un Erfelek ilçesine getirilen şehidin cenazesini, Vali Hasan İpek, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Dua edilmesinin ardından askerler tarafından Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan alınan şehit Döngel'in naaşı Erfelek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bu arada, şehidin annesi Şehime, babası Özcan, erkek kardeşi Mertcan ile kız kardeşi Livanur Döngel, taziyeleri kabul etti.

Şehit Döngel'in cenazesi yarın Erfelek ilçesinde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Akçasöğüt köyünde toprağa verilecek.