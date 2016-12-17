Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan er Raşit Yücel'in şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine verildi.

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Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, sağlık ekipleri eşliğinde Raşit Yücel'in Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Yetkililer evde kimseyi bulamayınca, bir fabrikada çalıştığı öğrenilen şehit annesi Şükran Yücel görevlilerce iş yerinden alındı.

Evin önündeki kalabalığı gören anne Yücel, bulunduğu aracın içinde göz yaşlarına hakim olamadı. Sağlık görevlileri Yücel'e müdahale etti.

Haberin duyulmasının ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, ailenin yakınları taziyeye geldi.

Tır şoförü olan şehit babası Ferit Yücel'in Macaristan'da olduğu ve acı haberin ardından çalıştığı şirket tarafından Türkiye'ye çağrılması üzerine yola çıktığı öğrenildi.