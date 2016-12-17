CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Er Raşit Yücel'in şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine verildi

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan er Raşit Yücel'in şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine verildi.

Er Raşit Yücel'in şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine verildi
Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, sağlık ekipleri eşliğinde Raşit Yücel'in Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yetkililer evde kimseyi bulamayınca, bir fabrikada çalıştığı öğrenilen şehit annesi Şükran Yücel görevlilerce iş yerinden alındı. 
Evin önündeki kalabalığı gören anne Yücel, bulunduğu aracın içinde göz yaşlarına hakim olamadı. Sağlık görevlileri Yücel'e müdahale etti.
Haberin duyulmasının ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, ailenin yakınları taziyeye geldi. 
Tır şoförü olan şehit babası Ferit Yücel'in Macaristan'da olduğu ve acı haberin ardından çalıştığı şirket tarafından Türkiye'ye çağrılması üzerine yola çıktığı öğrenildi.
Önceki Haber
Adana'da şüpheli araç
Sonraki Haber
HDP İlçe Başkanlığına yanıcı madde ve molotofkokteyli atıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.